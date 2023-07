Sech sorprende con tema junto a Mora y Saiko

El artista panameño Carlos Isaías Morales, conocido como Sech, sorprendió a sus fanáticos con su nuevo tema “Café Malibú”, y es que el mismo contará con la participación de dos de sus colegas que están bien pegados, se trata de Mora y Saiko.

Le contamos que, El Peluche hace algunos días compartió, en su Instagram, un cartel con un acertijo en donde se veía la sombra de dos artistas junto a él, por lo que instó a sus seguidores a adivinar de quiénes se trataba.

"MI PRIMO DE GRANADA ME HA DICHO QUE NO ME JUNTE CON CIPOLLOS @mora X @saikobeibe X YO!! AHORA SOLO FALTA 1 ACERTIJO, LA FECHA Y LA HORA, PENDIENTES A LAS REDES", destacó Sech en el anuncio.

Por otro lado, destacó que no sabe la fecha ni la hora de este lanzamiento, pero espera que sea a fin de mes.

Sech sigue preparando la salida de su anhelado álbum y su concierto en el Rommel Fernández.

