Se fue a cumplir su sueño en Hollywood

Enhorabuena. El panameño Elmis Castillo se fue a los Estados Unidos a cumplir uno de sus grandes sueños: ser actor y director de cine.

El famoso se despidió de sus amigos y familiares antes de irse a Los Ángeles en busca de lo que tanto desea, su madre dedicó unas bellas palabras para él en su cuenta de Instagram.

“Lograste tu sueño de joven, trabajaste duro por ello, empieza una vuelta una nueva etapa en tu ciudad favorita Hollywood, eres grande y fuerte, empezar de cero es tu alegría, crecer y hacer cambios buenos en tu vida y en la de los demás, no puedo estar triste no me sale, solo se me desborda el corazón”, señaló Marlenis Melgar, madre de Elmis.

Su orgullosa mamá le dio su bendición en este nuevo camino y agradeció a sus amigos de Quién TV? Por ir a acompañarlo en su salida al aeropuerto. Marlenis no pudo estar debido a problema de salud.

