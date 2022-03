Se montó en el rap para regañar a Residente y J Balvin

Lo prometido es deuda, Rubén Blades cumplió con hacer su comentario en cuanto a la polémica entre Residente y J Balvin, y lo hizo porque su nombre salió a relucir en el rap de Residente.

Lo que muchos no esperaban era que Blades se montaran en el ritmo, y como rapeador profesional tiró su lírica.

Publicidad

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diario, y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario, que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René porque lo quiero como hermano", expresa el cantautor en su rapeo “No le pongan atención a esas cosas”.

PUEDES VER: Stevens: ‘Nos queda apostar por la movilidad alternativa’

En su rap de 54 segundos, recomendó que “cuando a veces la rabia a mi razón en rosca, me digo Rubencito, águila no caza mosca... no es amor y cariño es amor y control; dejar que el niño chille a veces es mejor...”.

Aunque los cibernautas esperaban un escrito en redes sociales, de esos que acostumbra el panameño, no fue así, pero de inmediato prestaron atención a la letra y las frases que tiró Rubén Blades, la más pegada fue “águila no caza mosca”, y hasta memes hicieron con el rap del artista.

Contenido Premium: 0