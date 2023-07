Se muda a Penonomé, cuidará a su abuelo

El artista panameño Aurelio Tamayo tomó sus maletas ayer y se mudó para Penonomé para cuidar a su abuelo.

Recordemos que, el famoso ha dejado saber en varias ocasiones que su abuelo lucha contra el cáncer, por tal motivo tomó la decisión de estar con él y cuidarlo en la recta final.

“Me mudo a mi querido Penonomé. Ha sido decisión difícil, estoy dejando mucho en la Ciudad, pero no quiero a futuro arrepentirme de no haber pasado tiempo con mi abuelo en esta recta final. Abuelito, siempre has sido un padre para mí, y así como me cuidaste, ahora me toca mí”, manifestó el artista en su cuenta de Instagram.

Añadió: “La lucha contra el cáncer no es fácil, es muy duro pero la familia debe estar unida”.

Por otro lado, comentó que su banda no dejará de hacer música y que “pronto les anunciaremos próximas fechas”.

En tanto, comentó que, ante esta difícil decisión, seguirá pendiente de sus hijas y que estará muy seguido en la capital.

“A mis hijas, no se preocupen, saben papi va a estar viniendo muy seguido a Panamá para verlas y compartir nuestro tiempo de calidad como siempre lo ha sido y no cambiará”, sentenció Tamayo, quien destacó que la familia es lo más importante.

Por último, agradeció a sus seguidores y amigos por siempre brindarle su apoyo.

