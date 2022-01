Se prepara para su regreso al trabajo, ya encontró nana

La excompetidora de Calle 7, Denisse Becerra, se alista para su regreso a la oficina, que será a inicios de marzo, y desde ya empezó a buscar la persona que cuide a su segunda bebé, Gianna. Becerra comentó que aunque su regreso a laborar se ve lejos, necesitaba ayuda, pues después de Carnavales se reintegra.

"Aquí pensando que no encuentro escuelita que me la reciba, porque está muy chiquita y me toca dejarla en CAIPI, porque ya entró a trabajar en marzo", dijo Becerra.

Posteriormente, tras desahogarse pudo resolver su dilema, pues expresó que ya había conseguido quien le cuidara a su niña.

La ex Calle7 dio a conocer que una amiga de confianza (quien por la pandemia tuvo que reinventarse) apareció y es quien le cuidará al segundo fruto de su amor con pareja Joalex Quiróz.

Demi ha compartido con sus seguidores como ha sido su vida, tras el nacimiento de su segunda hija, se le ha visto disfrutar cada segundo de esta hermosa etapa.

Hace ya unas semanas regresó a entrenarse para bajar las libras de más que le dejó su segundo embarazo.