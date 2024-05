Se retira de la política tras su derrota

El DJ Cucaracha está orgulloso y feliz de que contra viento y marea, junto a su equipo, hizo el trabajo como candidato a diputado por el circuito 8-2, aunque no logró salir.

El DJ agradeció a Dios, su madre, hijos, familia, amigos y vecinos que depositaron su confianza en él para correr en estas elecciones, las que serán las últimas, después de no sacar el resultado favorable.

“HOY con orgullo puedo decir, contra viento y marea, que estamos satisfechos con el trabajo realizado con humildad, honestidad y la mejor voluntad de no desacreditar a nadie, lo mucho o lo poco que se logró es una enseñanza para mi... mi madre, que la metí en este revulú, la amo con toda mi alma, me dijo ‘vamos con todo’, gracias nuevamente. Aprendí mucho, en serio, en esta contienda y no importa el resultado LA ENSEÑANZA NO TIENE PRECIO. Y después de cuatro contiendas electorales participando creo que ya es hora de dar el paso a un lado y dejar que las nuevas ideas y generaciones sean los que lleven las riendas del país. Hay y vendrán nuevas corrientes y de eso el país y la gente tendrán que prepararse para nuevos retos. Al nuevo gobierno y presidente bendiciones y éxitos. QUE VIVA PANAMÁ”, aseveró Carlos Rivera, nombre de pila del DJ.

