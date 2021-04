Se suma a la lista de desempleados

Después de tres años de formar parte del equipo de Jelou! y ser colaborador de TVN, la relación laboral de Stevens Joseph en este medio de comunicación llegó a su fin.

Mediante su cuenta de Instagram el reportero informó a sus seguidores que sus días en las pantallas en la televisora llegaron a su fin ayer, pues el lunes le informaron que por ajustes económicos ya no sería parte del “show”. “Hoy jueves (ayer) mi relación llega a su fin. TVN fue mi segundo hogar televisivo por 3 años, 3 meses y 14 días, gracias a los que en un inicio me llamaron a formar parte de las filas de este canal. Gracias por darme la oportunidad de cubrir eventos noticiosos nacionales e internacionales. Dejo a un lado a varios compañeros queridos, que siempre podrán contar conmigo. Aunque no es una noticia que me agarró por sorpresa, ya muchos sabían que esto iba a pasar, ni mi carrera, ni pasión por comunicar terminan aquí”, detalló Stevens.

Este chico dejó claro que su camino profesional no termina aquí, pues seguirá informando y creando contenido de entretenimiento en sus espacios virtuales @StevensJ01, Mr Stevens Joseph en YouTube y #TecnoStevens. “Desde ayer (miércoles) inicié con una serie de videos para los que nos gusta la tecnología. A los televidentes GRACIAS por dejarme entrar a sus hogares a través de su televisor, mi compromiso con ustedes continúa más fuerte, estoy siempre a la orden. Del mundo somos y en el camino nos encontramos”, puntualizó el reportero, que recibió un sinfín de buenos deseos y éxitos para sus nuevos proyectos.