Luego del anuncio del libro póstulo de la exmiss Estados Unidos, Cheslie Kryst, quien perdió la vida tras arrojarse desde su apartamento en Manhattan, la modelo panameña Natasha Vargas envió un mensaje con el fin de crear conciencia sobre lo que se en el internet.

Pues le contamos, que la Vargas utilizó su red social Instagram para dejar plasmada las líneas, para ello colocó en sus historias, la noticia de la próxima publicación del libro "By the Time You Read This: The Space Between Cheslie's Smile and Mental Illnes", compartida por Miss Universo.

"Un simple gesto amable puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Seamos conscientes de cómo nuestras palabras pueden impactar a los demás", manifestó la panameña.

Este 2024 al cumplise dos años de la inesperada y trágica muerte de Kryst, la Organización de Miss Universo hornra su memoria con un mensaje muy importante de salud memtal. El libro saldrá a la venta en abril, con las memorias de la también modelo y abogada.

