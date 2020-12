Sech celebra sus 27 años en Cancún y mira sus éxitos desde lo más alto

El cantante panameño Sech decidió botar la casa por la ventana y celebró su cumpleños 27 en Cancún con sus amistades más cercanas en estos momentos.

Sech que ahora se junta con gente de mucho recorrido musical, decidió asistir a un evento artítistico en esa regió de México para pasarla bien en esta fecha tan especial.

"HBD to me, gracias Dios mío y a todos ustedes familia.. Arre. Un cumpleaños en el mar. Arre. Los ojos en el 2021. Feliz Navidad y Año Nuevo. Me voy a trabajar para ustedes. Encontré un cuaderno en el que escribí todas las cosas que me pasaron desde los 14 años, voy a volverlo música", dijo el artista.

Luego de esto, miles de seguidores lo felicitaron por todo sus éxitos obtenidos y los que están por venir.