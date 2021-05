Seguidores a Jelou!: ‘Les falta empatía’

Seguidores le caen en plancha al programa matutino Jelou!, luego de que dos de sus presentadores recrearán el video de un hecho ocurrido el fin de semana, donde una chica se subió a la capota del carro en marcha.

Y es que ayer, los presentadores, Eddy Vásquez y Natalia González, interpretaron este momento, lo que no le pareció muy divertido a algunos seguidores, quienes al instante se volcaron a la cuenta de Instagram para dar su opinión.

Algunos fanáticos catalogaron a sus presentadores como poco profesionales y con falta de empatía, tras generar contenido con una escena que es preocupante.

“Cuando uno cree que este programa no puede caer más bajo, vienen y sacan la situación del carro, que falta de empatía, no deberían existir”, “No les da vergüenza utilizar la situación de la mujer del carro a modo de burla”, “Ustedes no son profesionales, juegan, se burlan y crean contenido con un tema que son en realidad una preocupación de la sociedad”, “No quiero pensar que algunos de ustedes les pase algo, y algún programa lo agarre de burlas para ver si les gusta”, fueron algunos de los comentarios en la página de Instagram del programa.

Recordemos que este incidente fue el tema del pasado sábado en las redes sociales, levantando todo tipo de comentarios, entre ellos, el de algunos famosos.