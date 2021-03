Seguirá desarrollando su amor la música

Cristian Jiménez es un chico que desde muy pequeño ha despertado su pasión por la música, gracias a su padre, que le enseñó a amar este arte.

Según detalló, a los 4 años su padre le regaló su primer piano, y empezó a estudiar en la Academia Derick; al congregarse su padre en una iglesia cristiana, se interesó por aprender a tocar la batería y la percusión. “Aprendí a tocar la batería para los servicios religiosos durante 5 años”, detalló Cristian.

Publicidad

Este aprendizaje lo llevó a envolverse aún más en la música, fue DJ. “En ese momento me di cuenta de que la música no solo se escucha sino también se hace. Empecé a estudiar en la AMP para convertirme en productor y cantante la vez, una vez terminado el curso construyo mi estudio de producción Crime Music Studios y me sale la grande oportunidad de trabajar en Isla Colón, Bocas del Toro, hasta marzo del año 2020 que empezó la pandemia y comprendí que la ganancia hoy en día se hace vía web mucho más amplio debido a las plataformas digitales y los medios de comunicación”, afirmó.

Tras los conocimientos y su pasión por la música, Cristian emprende su carrera como artista, lanzando su tema “Nutela”, el cual, según detalló, él mismo hizo el instrumental, y ha logrado colarse y ser del agrado del público, que hasta memes han creado de la canción. “Gran parte del éxito ha sido gracias al público internacional y nacional. Me despido haciéndole saber que seguiré haciendo música, ya que me enamoré de ella y aconsejando a que los que siguen este arte hagan lo mismo con amor”, expresó.