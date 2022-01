‘Ser cobarde no es una opción cuando te detectan cáncer’

Hace unos días la panameña Stefany Ruiz, conocida en redes como Estefana, tocó campana al terminar su quimioterapia, dándole una fuerte batalla al cáncer.

Según la cantante, antes del cáncer se creía valiente, pero no tenía ni idea de lo que era la valentía, no conocía el verdadero significado de la palabra miedo y fuerza, hasta que el cáncer tocó su vida.

“¿Quién dijo miedo? No conocía el verdadero significado de la palabra miedo, valentía, fuerza. Antes del cáncer me creía valiente, pero no tenía ni idea, y es que cuando te dicen tienes cáncer, ser cobarde no es una opción, gracias a cada uno de ustedes que cuando siento que es demasiado me empujan hacia adelante. Soy muy afortunada”, detalló Ruiz en sus redes al posar con un suéter en el que se lee “comer, dormir, aplastar el cáncer, repetir”.

La panameña radicada en México sabe que su batalla no ha terminado, le falta recorrer un camino con nuevos retos, pero lo que la hace feliz es que se siente libre de cáncer.