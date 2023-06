Sergio Calderón, de "Piratas del Caribe", murió a sus 77 años.

El reconocido actor mexicano Sergio Calderón murió ayer, miércoles, a sus 77 años.

Según informaron varios medios, incluyendo The Hollywood Reporter y The Daily Mail, Calderón falleció de causas naturales en un hospital en Los Ángeles, en California.

En más de seis décadas, el actor participó en más de 40 películas de Hollywood. De sus roles más significativos fue cuando interpretó al Capitán Vallenueva en la película “Pirates of the Caribbean 3: At World’s End” (2007). También, su papel en “Men in Black” (1997), cuando interpretó una cabeza en un palo sostenida por un extraterrestre.

Hizo su debut en la película “The Bridge in the Jungle” (1970) y, luego, su extenso resumé incluyó su participación en filmes, como “Duck, You Sucker!” (1971), “Under The Volcano” (1984), “The In-Laws” (1979), “The Revengers” (1972), “The Children of Sánchez” (1978), “Le Chèvre” (1981), “Old Gringo” (1989), “The Missing” (2003), “The Ruins” (2008) y “Little Fockers” (2010). Tuvo apariciones, además, en las series “The A-Team” (1983) y “Better Things” (2022).

El famoso nació el 21 de julio en 1945, vivió sus primeros 10 años de vida en Coatlán del Río, en México, un municipio tropical. Acto seguido, vivió en la Ciudad de México. Fue ahí que nació su amor por actuar, por lo que estudió en el Instituto de Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores.

A los nuueve años después de su debut en la pantalla grande, se trasladó a la ciudad de Los Ángeles, en el estado norteamericano en California.

Le sobreviven su esposa, Karen Dakin; sus hijos, Patrick Calderón-Dakin y Johanna Calderón-Dakin; y sus nietos Krishnaavi, Emiliano y Victoria.

