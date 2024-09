Shakira grita que está soltera: "Tengo derecho a portarme mal"

Shakira lanzó este miércoles su nueva canción 'Soltera', un tema que tiene influencias afrobeat y que espera se convierta en un "himno femenino", informó la disquera Sony Music.



"Ya salió soltera!", escribió Shakira en sus redes sociales, donde publicó fotos con la brasileña Anitta, la dominicana Natti Natasha, la mexicana Danna, la venezolana Lele Pons y las modelos Shannon y Winnie Harlow.



Justamente, explicó la disquera en un comunicado, "la canción ya ha generado gran expectativa en las redes sociales tras la grabación del video en LIV en Miami, con cameos de Winnie Harlow, Anitta, Danna Paola y Lele Pons".



"El video será lanzado próximamente", agregó la información.

“Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él” o “Por razones obvias, al amor le cogí fobia” son algunas de las pullas hacia la infidelidad de su ex que aparecen en la nueva canción, siguiendo la misma estrategia que en el pasado de hablar de su vida y de su intimidad en sus canciones, desde los motivos de una ruptura hasta sus problemas con la Hacienda española.

Aun así, el mensaje central de Soltera ya no es de reproche, sino que simplemente intenta transmitir que ella está muy bien sin pareja ―”se pasa rico soltera”―, y que tiene todo el derecho del mundo a pasárselo bien y a hacer lo que quiera. “A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder. Y como ellos, también yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien”. Aunque en realidad, también hay algo de reproche.

Y varias advertencias: “Muchos son los que me tiran, pero pocos son lo que me dan”, “Perro que me escriba, pantallazo pa’ su novia” o “Nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar, pero yo tengo la dicha de portarme mal pa’ pasarla bien” son solo algunas.

La artista de 47 años publica esta canción apenas unas semanas después de ser nominada a tres Latin Grammy en las categorías de Álbum del Año porpor 'Entre Paréntesis', y Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix de Tiësto)'.Igualmente, la colombiana iniciará en noviembre su gira por Estados Unidos y Canadá, que incluirá conciertos en Los Ángeles, Miami, Toronto, Brooklyn y Chicago, entre otras ciudades.