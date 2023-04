Shakira no quiere que sus hijos se junten con Clara Chía

Shakira sorprendió a millones de personas luego de instalarse en Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha, tras varios años viviendo en España junto a su expareja Gerard Piqué, pero lo que está llamando la atención en las últimas horas es que la colombiana no quiere que sus pequeños se junten con Clara Chía.

LEE TAMBIÉN: Ex de Hakimi quería su plata en el divorcio y todo lo tiene su mamá

Publicidad

Según se informó, la barranquillera estaría buscando la manera de que el deportista no lleve a la joven española a Miami, de forma que exista una fuerte distancia con Milan y Sasha.

Pese a que no se confirmó, portales y medios como Ok Diario y Univisión volvieron a hacer eco de esto, señalando que todo iría más allá de lo que se sabía, al punto de que Shakira recurriría a los ámbitos jurídicos para que la joven catalana no llegue junto a Piqué a estos encuentros.

“El futuro con su nueva pareja, la joven Clara Chía Martí, no sería como se lo podría haber imaginado. Y todo, por una supuesta reacción inesperada de Shakira”, reseñaron

“Shakira habría tomado la decisión de encontrar la manera jurídica para evitar que Chía visite, junto con Piqué, a sus hijos”, comentó Univisión sobre la situación que estaría circulando en el triángulo.

De igual forma, el medio aseguró que la cantante estaría pensando en recurrir a estos mecanismos, ya que no está interesada en tolerar los encuentros con la española en Estados Unidos.

“Si bien la intérprete de ‘Loba’ está consciente de que tendrá que tolerar al fundador de la Kings League en esta recién iniciada etapa de su historia, no desea también hacerlo con Clara”, puntualizó el espacio informativo.

Por el momento, fuentes oficiales del equipo de Shakira no se pronunciaron al respecto ni confirmaron si estas acciones legales se tomarían a futuro. Si bien se conoció, el exfutbolista no tiene planeada esta movida, alejando a su pareja de los menores por el bienestar de todos.

Jordi Martin soltó información, la cual basaría en pruebas, que revelaría la advertencia que le habrían hecho Milan y Sasha a Piqué con respecto a Clara Chía, ya que no estaban interesados en conocerla o convivir con ella.

“Yo creo que los niños están volcados con su mamá, han visto que la ha pasado muy mal y le han dicho a Shakira: ‘Quédate tranquila que no queremos ni ver a Clara Chía’. También se lo han dicho a Piqué: ‘Nosotros no queremos ver ni a Clara Chía, no queremos conocerla, no queremos que la traigas a la casa mientras estemos nosotros’”, concluyó.

Contenido Premium: 0