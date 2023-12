Sigue en su recuperación

El excompetidor de Calle 7, Rafael Lucado, mostró a sus seguidores parte de su terapia de recuperación tras la lesión de ligamento cruzado en su rodilla derecha que lo llevó al quirófano, para una reconstrucción de dicho ligamento.

En el video que compartió, en su cuenta de Instagram, al famoso se le vio realizando algunos ejercicios en la piscina.

"No importa qué tan bueno seas, qué tanto talento tengas, qué tanto trabajes en tí, habrá momentos que la cosas no irán bien. Estoy roto, no solo físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. La pelea acaba de empezar. Solo pido coraje para no desmayar", manifestó Rafe cuando anunció todo sobre su lesión.

