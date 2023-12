Silvia Pinal en terapia intensiva, pero estable. No podía respirar

La famosa actriz mexicana, Silvia Pinal, se encuentra actualmente bajo cuidados médicos en una unidad de terapia intensiva de un hospital privado en la Ciudad de México, esto tras tener problemas para respirar.

Por el momento no se ha confirmado que la actriz ya puede respirar sin uso de un respirador o una máquina que le ayude, por lo cual se mantiene en un estado de salud estable.



Sin embargo, en un comienzo, su regreso al hospital, la cual fue confirmada por el periodista Gustavo Adolfo Infante a través de una transmisión en vivo en sus plataformas digitales, detalló el estado actual de salud de la reconocida artista de 92 años como grave.



La inquietud acerca de la salud de Silvia Pinal surgió el 24 de diciembre pasado, cuando, según, la actriz habría experimentado un presunto infarto, lo que condujo a su ingreso inmediato al hospital.



“No le dio un infarto, pero empezó a no responder, no respiraba, se la llevaron a un hospital al sur de la Ciudad de México y cuando llegó al hospital le tomaron los signos vitales, la respiración, no estaba respirando ya doña Silvia Pinal y la tuvieron que meter de inmediato a terapia intensiva”, dijo Adolfo Infante.



