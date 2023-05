Sin importarle las críticas, Doralis lanza su tema 'El Colágeno'

La presentadora de A lo Panameño, Doralis Mela, no teme a las críticas por su voz y lanzará su tema “El Colágeno” junto a Kako Nieto Music y Los Grandes Ligas del Pindín.

La famosa manifestó que, aunque haya personas que no le guste su voz, a ella le toca buscar el dinero porque las deudas no se pagan solas, por lo que anunció que hoy estrena su canción.

“Hay personas que les gusta como canto y a otros no, lo cual respeto mucho, pero hay que ganarse la plata, porque las cuentas no se pagan solas. Yo aprovecho el don que Dios me dio con mucho amor. Así que mañana (hoy) si Dios nos permite estrenamos una canción típica que se llama “El Colágeno” junto a Kako Nieto y Los Grandes Ligas del Pindín, espero la escuche y les guste”, sentenció “La Tepesita”.

El tema es una composición de Arístides Nieto.

Sus seguidores le desearon lo mejor y le dijeron que no se deje llevar por los comentarios, ya que ella canta hermoso, además nadie es moneda de oro para caerle bien a todos.

