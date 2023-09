Sintió miedo de perder a su abuela

Elmis Castillo hizo una pausa en su día para reflexionar y hacerle saber a sus seguidores la importancia que tienen en la vida los abuelos, porque lo que ve hoy en día es que la relación entre padre hijos y abuelos es como un accesorio.

Esto lo hizo porque su abuela tuvo un incidente, pensaron que era un derrame o isquemia, pero gracias a Dios solo fue una reacción a un diurético, pero en ese momento en que su mamá lo llamó para notificarle lo que sucedía, entre gritos y desesperación, Elmis vio pasar su días de infancia con su abuela, y temió por lo peor.

"En ese momento tuve una pausa y un miedo y dije 'no puede ser que esto me vaya a pasar Dios mío, por favor'... En un momento en que mi mamá me hablaba y buscaba el celular para resolver, pasó todo el conteo de mi vida por mi cabeza", expresó el actor, afirmando que fue criado por su abuela, quien le enseñó valores, a que el esfuerzo y el trabajo eran la mejor ruta.

"Me dio miedo, porque el Universo, da y quita, pero cuesta mucho más perder, pero la pérdida es un enorme maestro... Gracias a Dios mi abuela no se fue...", detalló Elmis, señalando que si abuela le dió identidad, por eso está agradecido con ella por todo lo que le enseñó.Habló de que la relación con los abuelos hoy día es un accesorio, solo hablan de cómo va en la escuela, en los deportes, pero no de la identidad, en su caso su abuela le dió identidad a él, y se lo agradece porque gracias a ello tiene sus pilares firmes.

