Sintió que Dios lo puso a escuchar a los ‘habitantes de la calle’

José Manuel Arispe, mejor conocido como Chollykid, realizó un reportaje al que denominó “los habitantes de la calle”, el cual causó un gran impacto en los internautas y televidentes que felicitaron al equipo de Jelou! por el trabajo realizado, más por la historia contada de Valentín Hall.

Según expresó El Chollykid, al estar en la calle conociendo la historias de estas personas, sintió que no trabajó, sino que fue Dios quien lo llevó hasta allí.

“Aunque no lo creas, hoy sentí que no trabajé, siento que Dios me puso ahí para escucharles y aprender de ellos, sí, aprender de ellos”, afirmó Arispe

Detalló que siempre a visto y sabe que existen los habitantes de la calle, pero jamás imaginó que detrás de cada uno de ellos hay una historia y razón por las que están lejos de sus familias y viviendo en las calles.

Pidió ser más empáticos, no maltratarlos ni llamarlos “piedreros”. “No le llamemos piedreros, no les maltratemos, pensemos que podría ser uno de los tuyos o tú mismo”, aseveró el reportero de Jelou.

