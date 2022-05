Stefana sigue su lucha contra el cáncer y termina su radioterapia

La joven artista panameña Stephany Ruíz sigue su lucha contra el cáncer y afirmó que está en su penúltima de raditerapias, esto tras 15 sesiones que han sido muy fuertes.

Ella confesó en el mes de abril que era un momento complicado, debido a que este tipo de tratamientos siempre es difícil, sin embargo, por su salud, poder estar con su familia y verla luchando por su vida, era la mejor opción.

Como recordarán Stefana mencionó que su cuerpo aún no se recuperaba al completo de las quimioterapias.

"No quiero hacerle más daño a mi cuerpo, todavía no me recuperó de todo lo que me hizo la quimio a mi cuerpo, no quiero sentirme mal... Aquí vamos. Esperemos que esto acabe lo más pronto posible", expresó en esos instantes.