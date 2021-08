Stevens Joseph contó su experiencia con la COVID-19

El expresentador de Jelou! Stevens Joseph confesó que tuvo COVID-19, hace unas semanas, y que gracias a Dios no le han quedado secuelas.

Joseph contó su experiencia con el virus y dijo que fueron días interminables, donde los primeros cuatro días tuvo fiebre y dolor en las articulaciones. Su novia también dio positivo.

Con una fotografía, donde se mostraba la certificación que es libre de COVID-19, el presentador mostró su alegría.

“Esta foto fue tomada hace más de un mes, el día que me dieron de alta de mi cuarentena? Gracias a Dios, puedo decir que tuve COVID y no me quedó alguna secuela en específico. Después de estar más de 1 año y medio exponiéndose en la calle al principio de la pandemia, estando en lugares de riesgo, donde pude haber salido contagiado, de la manera menos esperada, me contagié y ahí estuve batallando con esta enfermedad”, dijo.

Añadió: “Fueron días interminables donde los primeros 4 días tuve fiebre de hasta 41, dolor en las articulaciones, al 5to día pérdida del paladar y al 6to el olfato y recuperando fuerzas al 9no día. Lastimosamente @mklopez_22 también salió +, con los mismos síntomas que yo, gracias a Dios logró recuperarse con éxito?”.

Tras padecer el virus expresó que aún quedan muchas dudas que aclarar “¿Por qué todo es tan exacto con respecto a los días? ¿Por qué mi novia tuvo el mismo ciclo y días exactos de síntomas que yo? ¿Esto fue hecho en un laboratorio o por la naturaleza? ¿Hasta cuándo viviremos así?”.

Por otro lado, agradeció a todos los que estuvieron pendientes de él, al personal médico y también envió un mensaje a los que han perdido un familiar a causa del COVID-19.

“Un fuerte y profundo abrazo a todos los que han perdido un familiar o están atravesando por esta enfermedad, no es fácil y la familia es el mejor apoyo que en tiempos de COVID-19 puedes tener”, sentenció Joseph.