Su madre la preparó para su partida y le da fuerzas para levantarse

Una relación de madre-amiga, así destaca la presentadora de noticias Carolina Castillo, que era su relación con su madre, quien cumplió dos años de desaparición física.

Castillo expresó que se emociona al recordarla, a la vez la echa de menos y la piensa cada segundo. “No hace falta tu aniversario para extrañarte pero sin duda estos días duelen más… Mi ángel por siempre”, destacó.

La exguerrera en sus historias de Instagram compartió un mensaje de una seguidora que le decía que viendo sus historias, quedó pensando “¿cómo pudiéramos hacer las mamás para no hacerlos pasar por este dolor de nuestra partida?. Pero es inevitable y estoy segura que desde donde estemos siempre cuidaremos de nuestros hijos. Eres una mujer maravillosa y tu mami debe sentirse demasiado orgullosa de ti".

Por lo que Carolina confesó que su madre perdió a su padre a los 30 años, y quizás por esta razón su madre la preparó para cuando ella no estuviera, porque siempre le decía: “hija, sabes que todos en algún tiempo partimos. Forma parte de la vida y cuando eso pase (que ojalá me pase primero a mí que a ti), cuando eso pase, no quiero que llores, quiero que disfrutes porque yo estaré en un mejor lugar. Yo soy hija de Dios y desde arriba te cuidaré siempre a ti ya tus hermanos”.

Esas palabras de su madre las lleva siempre presente, por ello asegura que, a veces, no sabe ni cómo le hace para levantarse, pero sabe que es su madre quien le envía fuerzas para hacerlo.

