Su padre le dio fuerzas para cantarle en su funeral

Siempre se dice que a los seres queridos se les debe dar todo el cariño y amor en vida, porque después de muerto nos queda el sabor amargo de no haberles demostrado cuanto lo amamos, y si hay algo de lo que se arrepiente Estefana Ruiz es de no haberle cantado en vida la canción favorita de su padre de crianza Carlos Villarreal, quien falleció en diciembre.

Mediante un video que dejó en cuenta de Instagram, en el que canta una canción de Celine Dion en la misa de despedida de su padre, la panameña expresó que él le dio fuerzas para cantarle en su funeral.

“Hay muchas cosas que me duelen y una de las más grandes es no haberte cantando tu canción favorita en vida; seguro estuviste ahí dándome fuerzas para cantarla en tu funeral, porque no tengo ni idea de cómo se puede cantar entre tantas lágrimas, con un nudo en la garganta y tanto dolor, ahí estuviste sonriéndome y sintiéndote muy orgulloso de mi, como siempre me decías. Te extraño cada que respiro”, puntualizó la cantante.

Estefana hace poco salió del hospital, después de que le fuera detectada una trombosis.

