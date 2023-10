Su único equipo se llama Panamá

Diana Monsters dejó las consolas de videojuegos por un momento para ir a las calles y decir: “No te dejes Panamá”, y quedó asombrada con la cantidad de gente que está en las calles en contra del contrato de ley minera.

Está consciente de que su contenido digital lo ven en otros países, pero no por eso se tapará los ojos ni pedirá disculpas.

“No tengo que pedir disculpas por compartir lo que está pasando en mi país! Mi contenido es de Gaming, sí! Pero no por eso voy a taparme los ojos y hacer ver que todo está bien cuando no lo está! Y no es que ahora solo vaya a compartir esto. Sé que muchos me siguen de otros países y no saben lo que está pasando. Agradezco a los que entienden y han enviando su apoyo desde afuera. Todo Panamá está junto en esta lucha, pacíficamente porque es nuestro derecho! No estoy formando parte de ningún grupo o partido político, mi único equipo se llama PANAMÁ!”, destacó Diana.

