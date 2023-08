Sueño hecho realidad... audicionó en La Voz Alemania

Emely Myles está que salta de la emoción, compartió con sus seguidores que uno de sus sueños se hizo realidad y todavía no se la cree.

La panameña, que reside en Austria, detalló que formó parte de las audiciones a ciegas, "The Blind Auditions" de La Voz Alemania, y ya el programa saldrá, el próximo 21 de septiembre.

Aunque no está segura si el programa de su audición saldrá en dicha fecha, para ella es una emoción muy grande, porque esta fue una gran oportunidad, donde conoció muchas personas con diversos talentos.

“Ha sido una superoportunidad en el proceso... realmente por mucho que he soñado, nunca me imaginé que sería tan grandioso como fue, y nunca me imaginé que yo estaría...", expresó Emily en el video que compartió en su cuenta de Instagram, donde además recibió las felicitaciones y buenas vibras de sus seguidores.

Emily Myles ha demostrado sus dotes artísticos en programas de canto como Vive La Música, Karaoke World Championships y Yo me llamo.

