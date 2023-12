Susan dice que no pasa nada. Gobierno le dio $8 mil para operación

La periodista Susan Elizabeth Castillo, le respondió a todos los que la están cuestionando por la partida discrecional de $8,793.17 que le dieron a su esposo Boris Reyes, para pagar sus gastos médicos.

"Partida discrecional, además aparecen los supuestos datos de la ayuda: Hospital Punta Pacifica, S.A. 272750-1-406249 /DV 89. Atención médica by pass coronario (monto no cubierto por su Cía. de Seguro) Boris Reyes y aparece el supuesto número de cédula", decía la imagen, causando el enojo de la gente en redes.

Como todos saben, su esposo habido sido sometido a una cirugía del corazón, que duró 5 horas y en la que le pusieron dos bypass.

"Y las partidas discrecionales. Voy a arrancar por esto. Mira Susan, salió tu esposo, santo, padre, no pasa nada, cero estrés. El uso de las partidas discrecionales que son manejadas por años del Gobierno, que ellos deciden apoyar o no, de salud u otras cosas, ¿cómo manejar este tipo de cosas? Por ejemplo mi esposo, una cirugía que era carísima, siendo funcionario del Gobierno por más de 17 años, vamos a darle un pequeño aporte para que termine de pagar su cirugía. Cómo se dicierne a quén se le da. Fue por un tema de salud de él. Esa manera, no, porque siento que satanizar esto, así como los auxilios económicos, no es lo más saludable, porque debe va haber un patrón".

"Va la beca, préstamo, auxilio, de manejarlo de una manera transparente. Quién recibe eso, debe saber que en algún momento va a salir", indicó.

A muchas personas que escucharon lo que dijo les ha dado más rabia, indicando que eso no es una excusa y sus declaraciones dejan muchas cosas en el aire, por lo que caen en el mismo espacio de los auxilios económicos que todos dan excusas

"Miles de panameños necesitan exámenes, intervenciones... Y NO SE LE DA AYUDA. POR QUÉ NO HAY PRESUPUESTO. AHHHH PERO CLARO, A LOS QUE TIENEN CON QUE... VAMOS AYUDAR", "Que vaaaa está hundida. Un padre jubilado de educación con 30 años de servicio y debe hacerse una operación y nada por el Estado hay que costear como familia tooodooo. Eso es puro contacto y canje", "Pobrecita es que ellos no tienen como costear", "Viste por la payasada en que andabas tirando piquete un pequeño aporte? Por más que trates de justificar está mal payasa", "En las tablas hay una joven que esta pidiendo ayuda al pueblo con un yappy. Ella necesita aaapero a ella el gobierno no la ayuda .a pero a otrodñs que si pueden para ellos si hay plata", le han dicho en redes.