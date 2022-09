Tanya Pardazi, 'Tiktoker' y ex Miss muere en trágico accidente

Una famosa 'tiktoker' e 'influencer' canadiense llamada Tanya Pardazi falleció a los 21 años a causa de un accidente de paracaidismo ocurrido el pasado 27 de agosto en Toronto.

LEE TAMBIÉN: Rusia sanciona a Sean Penn y Ben Stiller; no pueden entrar a Rusia

La modelo y finalista del Miss Canadá se disponía a realizar su primer salto en solitario, después de haber hecho lo propio acompañada en varias ocasiones.

Al parecer, un posible fallo en el paracaídas, que no se infló en el momento adecuado, provocó la tragedia después de que la joven se lanzase al vacío.

Algunos medios denuncian que la escuela de paracaidismo no siguió los protocolos adecuados, aunque desde la empresa responsable se defienden alegando que la joven soltó el paracaídas "sin el tiempo/altitud necesarios para que se inflara el de reserva"

SkyDive Toronto, responsable del trágico salto, dio la noticia del fallecimiento de Pardazi a través de un comunicado emitido en sus redes sociales: "El sábado 27 de agosto, aproximadamente a las 18.00 horas, una estudiante de paracaidismo de 21 años falleció debido a las lesiones provocadas por una situación de emergencia", anunciaron.

Autoridades policiales de Canadá investigan el hecho, aunque las causas del accidente son todavía inciertas.

Se pudo conocer que la escuela de paracaidismo no realizó los protocolos pertinentes, ya que la joven canadiense no completó el entrenamiento en tierra previo al salto. Por su parte, SkyDive Toronto se defiende afirmando que "la practicante soltó el paracaídas principal que giraba rápidamente a baja altura sin el tiempo/altitud necesarios para que se inflara el de reserva".

SKYDIVING FATALITY IN INNISFIL:

Incident occurred late Saturday afternoon in the area of 10 Sideroad and Line 4.

Media Release - https://t.co/bUM3zlPARU pic.twitter.com/qcqEOtWN5Z