Taysha Nurse dio positivo a COVID-19

La periodista panameña Taysha Nurse dio positivo por COVID-19.

La comunicadora informó ayer en sus redes sociales su positivo por el virus, dijo que por su trabajo siempre está expuesta a todo. “He dado positivo por COVID-19, estoy superbién cuidada y consentida en casita, gracias a Dios”, manifestó la reportera de Telemetro.

Publicidad

Nurse mencionó que al principio pensó que se trataba de un simple resfriado, pero no fue así. Reiteró que siempre toma todas las medidas de bioseguridad contra el virus, pero que en esta ocasión cayó en combate.

En tanto, agradeció a todas sus amigos y compañeros que han estado pendiente de ella y por los lindos mensajes que ha recibido.

“A ustedes gracias por sus lindos mensajes, todos decían que esperaban fuera solo un resfriado, igual yo, pero no fue así. El trabajo que tengo me expone mucho al igual que mis colegas, aunque asumimos medidas preventivas no estamos exentos de caer en combate”, expresó la periodista.

LEE TAMBIÉN: Ofrece su ayuda a los panameños

Añadió: “Ahora lo que toca, descanso y medicación, cuídense mucho”.

Tras la noticia, amigos, compañeros de trabajo y seguidores le desearon pronta mejoría.

En Panamá, desde el 11 de julio se eliminó el uso obligatorio de mascarillas.

Contenido Premium: 0