Tekashi sale de República Dominicana y regresa a EE.UU.

El polémico exponente de música urbana Tekashi 6ix9ine reveló que se encuentra en los Estados Unidos, lo que significa que la medida impuesta en un juzgado dominicano que le impedía salir de la isla, fue cambiada para que pueda viajar.

"En casa, ¡ahora sí!", expresó feliz de la vida en el clip compartido en su perfil.

Según medios internacionales, tuvo meses de mucha incertidumbre y también de silencio por parte de Tekashi 6ix9ine.

El novio de Yailin La Más Viral ya está en Estados Unidos. Ha sido él mismo quien lo ha anunciado en sus redes sociales con un video donde muestra su pie en tierra y su pasaporte norteamericano en mano.

También mandó un mensaje contundente a todos los que aseguraban que no podría volver a la tierra que lo vio nacer.

"Me quedé callado dejando que se inventaran todo tipo de noticias falsas", empieza su escrito. "Quisieron provocarnos para que nosotros respondiéramos y darles el contenido que ustedes necesitan", prosiguió.

Pero no fue así. Tekashi dio a conocer su estrategia todo este tiempo. "En los últimos seis meses sin estar activo ni responder a nada me di cuenta que: Yo soy el dolor de ustedes. Lo pueden negar y no lo voy a discutir tampoco", concluye su escrito.

A principios de año, se le impuso la libertad condicional del rapero, tras una acusación en su contra por violencia de género a su pareja, la artista urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida como "Yailin La Mas Viral". También fue juzgado y posteriormente liberado por supuestamente agredir a dos productores de música urbana en La Vega.

El famoso dispuso una medida de coerción consistente en una garantía económica de 30 mil pesos, presentación periódica cada dos meses y participar de charlas conductuales. Tekashi podrá salir del país, pero con la orden de un juez.

Según El gordo y la flaca, hace unos días, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional habría negado, por tercera ocasión, la solicitud de levantamiento provisional para nuevamente salir del país, sometida por el rapero estadounidense de origen mexicano.

Al rapero le fueron impuestas varias restricciones que debe cumplir. Entre ellas, una orden de alejamiento hacia sus supuestas víctimas, tomar sesiones de terapia para buscar la forma de mediar su ira, presentarse en el juzgado durante seis meses y la prohibición de la salida de República Dominicana.

