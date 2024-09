Tekashi se desahoga y le tira a Yailín. "Malagradecida y vividora"

El cantante Tekashi 6ix9ine cantó por primera vez bien y todo por culpa de Yailin La Más Viral. Con una canción titulada "Respuesta", el artita se desahogó y le tiró a la cantante dominicana, soltando todo sobre su relación con ella, junto al cantante cubano Lenier Mesa.

"Solamente música, nada contra ti. Sigue rompiendo, que te ves espectacular", escribió Tekashi al presentar esta canción ante sus seguidores en Instagram. Un fragmento de la canción titulada "Respuesta", donde el rapero le lanza sin miedo a Yailin.

"Tú dices que perdiste el tiempo, tú no perdiste el tiempo, tú perdiste la memoria por todo lo que hice por ti", "Dejé de ser feliz para que seas feliz", "Tú me dices rata, tu hija me dice papá, yo le di el amor que no le dio su padre no le da", "Aunque no tenga su sangre, yo sé cuál es mi lugar antes de decir mamá, ella me dijo papá", "Te confieso me dolió cuando te vi en vivo cantando las canciones de Anuel, el mismo que te embarazó y luego te dejó".

Tekashi llama malagradecida a Yailin, a la que le recuerda que le compró una camioneta de 300 mil dólares, un apartamento y un lujoso reloj.

Aunque el cantante no dice el nombre de Yailin en ningún verso, el videoclip está compuesto por imágenes de la expareja. En algunas de ellas también aparece con la niña que tiene ella con Anuel AA. A los que sí menciona directamente en la letra.

Además menciona al locutor dominicano Santiago Matías. "Alofoke que te digo que no tenía talento y ahora andas con él como un instrumento todo el daño que nos hizo en aquel momento".

Tekashi soltó todo después de su ruptura con Yailin, con la que tuvo una relación de altos y bajos marcada por las polémicas y los escándalos. Una separación muy sonada en el mundo de la farándula latina.

Mientras que 6ix9ine interpreta los versos contra su ex, Lenier Mesa pone voz al estribillo. "Corazones rotos, la culpa es de nosotros, que fuimos bien tóxicos. Un amor de locos. No quiero mensajes ni llamadas", canta el artista cubano.

