Tekashi a Yailin: “Es mejor ir contra el diablo que contra mí”

El cantante Tekashi 6ix9ine le respondió a Yailin La Más Viral, quien lo demandó recientemente por supuesta violencia psicólogica, física y sexual, además lo señala de haber cometido fraude contra ella y haberla explotado laboralmente.

El rapero estadounidense lanzó un mensaje en sus historias en Instagram, en el que negó los señalamientos y adelantó que podría actuar en contra de su ex.

“La persona que le está aconsejando que es buena idea mentir, que sepa que es mejor ir contra el diablo que contra mí”, escribió en una captura de pantalla en la que se veía una serie de transferencias en las que algunas se veía como destinataria a la dominicana

Daniel Hernández, nombre de pila del famoso, añadió: “Esto es los Estados Unidos de América, no República Dominicana, allá pueden manipular a la gente y confundirlas con prensa falsa y chisme. Aquí una demanda me la cago encima y después me meo. Mi vida pasada me enseñó que nunca puedes confiar en nadie y tener pruebas para momentos así”.

En las imágenes se veía transferencias de miles y miles de dólares para Yailin La Más Viral.

