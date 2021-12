Telemundo Internacional estrena 'The Chosen' para conmemorar la Navida

Justo a tiempo antes de llegada de la Navidad, llega a Latinoamérica el estreno de la primera temporada de una de las series más atrapantes sobre la vida de Jesús de Nazaret, ¨The Chosen¨ (Los Elegidos), para celebrar el espíritu navideño a través de Telemundo Internacional el próximo martes 14 de diciembre, de lunes a viernes a partir de las 6:30 p.m.

Telemundo Internacional los pone en sintonía con una de las fechas más esperadas del año, la Navidad, pero en esta época particular no todo es regalos y ornamentos, y es así como ¨The Chosen¨ va mucho más allá para indagar en una de las historias que atraviesa a la humanidad desde hace siglos, la vida de Jesús de Nazaret, de donde deviene el concepto más puro de esta festividad para celebrar su nacimiento.

Con una visión clara y concisa de la vida de uno de los personajes más claves de la historia mundial, Jesús de Nazaret, ¨The Chosen¨ (Los elegidos) la primera serie sobre la vida pública de Jesús. La producción norteamericana, con un reparto internacional, narra desde el punto de vista de las personas que rodean al Mesías; de ahí su título.

El guión y la dirección de ¨The Chosen¨ se confiaron a Dallas Jenkins, quien ha producido ya para su comunidad evangélica el corto The Shepherd, sobre el nacimiento de Jesús desde el punto de vista de un pastor. Para garantizar la fidelidad a los Evangelios y al contexto histórico, la serie cuenta con el asesoramiento por parte de un sacerdote católico, un pastor protestante y un rabino.

Dentro del elenco la producción cuenta con la participación de: Brandon Potter (Dragon Ball Z), Elizabeth Tabish, Erick Avari (The Mummy, Independence Day), George Harrison Xanthis (Deep Water), Janis Dardaris (Sexto sentido), Jasmine Guillen (The Price of Fame), Jonathan Roumie (The Good Wife), Kirk B.R. Woller (Resident Evil: Extinction), Lara Silva (La Reina del Sur), Nick Shakoour, Noah James (Shameless), Paras Patel, Shahar Isaac (Madam Secretary), y Vanessa DeSilvio (American Crime).

La fidelidad a las Escrituras se manifiesta en la reproducción literal de diálogos y de escenas. El guión muestra especial maestría en la fusión de pasajes evangélicos literales con añadidos de ficción. Con todo, ha de rellenar ciertas “lagunas” en relación con el carácter de algunos personajes conocidos o, incluso, dar vida a personajes de los que apenas se habla en los Evangelios, como es el caso de Salomé y Zebedeo, los padres de Juan y Santiago; y principalmente de la mujer de Pedro, a quien se da el significativo nombre de Edén y que es una de las figuras más interesantes de esta primera temporada. La escena en que Jesús le revela su papel dentro de la Redención, su propia vocación, es uno de los momentos más emotivos de ¨The Chosen¨.

Como en muchos otros momentos, se aprecia una notable dosis de humor, que pone contrapunto a escenas cargadas de emoción y ayuda a mostrar la humanidad de Jesús; en este sentido destaca asimismo la sobriedad, la naturalidad con que Jesús obra milagros. El católico Jonathan Roumie, que interpreta a Jesús, subraya la ayuda de la oración para su papel: “Rezar el rosario me da paz. Interpretar a Jesús es un gran honor no solo para mi carrera, sino para mi vida”.

Como dato curioso, se sabe que esta producción ha sido realizada íntegramente a través de crowdfunding, rompiendo récords ya que recibió una financiación por donativos para la primera temporada de más de 19.000 personas.