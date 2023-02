Trump afirma que Rihanna hizo el peor show del Super Bowl

El expresidente Donald Trump le dio palo a Rihnna, asegurando que el Halftime Show del Super Bowl LVII fue malo y no le gustó para nada su interpretación de los temas ‘B*tch Better Have My Money’ y ‘Diamonds’.

Mediante Truth Social, Donald Trump escribió: “FALLA ÉPICA: Rihanna dio, sin lugar a dudas, el peor espectáculo de medio tiempo en la historia del Super Bowl”.

“Esto después de insultar a mucho más de la mitad de nuestra nación, que ya está en grave DECLIVE, con su lenguaje obsceno e insultante. Además, demasiado de su ‘Estilista!’”, agregó Trump.

No es la primera vez que Trump y otros políticos comparten su opinión contra Rihanna. Días atrás, el expresidente la criticó por no tener ‘talento’. Además, el congresista republicano de Texas, Ronny Jackson, instó a la NFL a retirar a RIRi del Halftime Show después de que la cantante pintara con aerosol ‘F*ck Donald Trump’ en Cadillac Ranch en Amarillo, Texas.

“Ha hecho una carrera arrojando basura degenerada mientras habla mal de Estados Unidos cada vez que puede. ¿Por qué la NFL está mostrando esta basura? ¡¡Rihanna NO DEBERÍA ser la artista del medio tiempo!!”, compartió en redes sociales.

Anteriormente, Rihanna había compartido lo que pensaba de Trump. En 2019, Rihanna lo llamó “el hombre con más enfermedades mentales de Estados Unidos” en una entrevista con Vogue.

Donald Trump attacks Rihanna, calls her halftime show the “worst” in Super Bowl history. pic.twitter.com/p0bXy1ua9P — Pop Crave (@PopCrave) February 13, 2023

