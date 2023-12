"Tú no eres ninguna mamá, eres papá". Miah Catalina se defiende

La conocida Miah Catalina nuevamente es motivo de críticas, todo por celebrar el Día de las Madres con su hijo Haim Osnel, mismo que ha causado controversia, pues muchos no aceptan que le digan mamá.

LEE TAMBIÉN: Fallece la actriz de "Vis a Vis", Itziar Castro, a los 46 años

Publicidad

Lo que causó el revulú fue que ella publicó una imagen con su bebé, mientras disfrutaba de un momento de alegría.

"Haim Osnel gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme jamás", dijo.

Como era de esperar, de una le cayeron los "haters" y le han dicho de todo. "Tú no eres mamá, eres papá", "Entonces, ahora hay que aplaudirle esa gracia", "Qué falta de respeto contra las que sí son madres", "No es ninguna mamá y siempre le quiere sacar gracia", "Nació hombre y eso no lo podrá cambiar", le han dicho.

A pesar de eso, hay otro grupo que la apoya y han dicho que no está haciendo malo, pues tiene derecho a ser feliz a su manera.

"Preocúpate porque los tuyos tengan una figura de protección y amor no importa si eres tía, madrina, madre, padre, hermano, a mi niño no le hace falta nada y mucho menos amor", puntualizó.

Contenido Premium: 0