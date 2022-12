"tWitch", excopresentador de Ellen DeGeneres, se suicida de un tiro

El bailarín Stephen "tWitch" Boss, que alcanzó la popularidad como copresentador del programa de televisión de Ellen DeGeneres, se suicidó a los 40 años, informó este miércoles la revista People.

La esposa de Boss, la también bailarina Allison Holker Boss, de 34 años, confirmó a la publicación la muerte de su marido. Fue encontrado sin vida de un disparo.

Fuentes policiales dijeron al sitio TMZ que la esposa de Stephen, Allison Holker, fue a una estación de policía de Los Ángeles el martes y estaba desesperada porque dijo que Stephen se había ido de casa sin su automóvil, algo que no era propio de él.

"Es con el mayor pesar que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos ha dejado", dijo Holker Boss.



"Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo lo demás", rememoró su esposa.



"Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo seguirá sintiéndose", continuó Holker Boss, quien pidió privacidad para ella y sus tres hijos.



La bailarina cerró su comunicado con un mensaje dirigido a su esposo, a quien conoció en el programa de baile "So You Think You Can Dance": "Stephen, te amamos, te echamos de menos, y siempre me reservaré el último baile para ti".



Boss alcanzó la fama como concursante del programa de la MTV "The Wade Robson Project" antes de convertirse en finalista en "Star Search".



También fue concursante en "So You Think You Can Dance" en 2008, donde acabó en segundo puesto en la cuarta temporada, para más tarde regresar como uno de los bailarines estrella. Además, fue jurado en el retorno del programa en 2022.



En 2014, "tWitch" se unió a "The Ellen DeGeneres Show" como dj invitado, para convertirse en copresentador, e incluso llegar a ser coproductor ejecutivo en 2020.



Junto a Holker Boss copresentó las docuserie de Disney "Fairy Tale Wedding". Además, hizo apariciones en películas y series como "Magic Mike XXL", "Modern Family" y "Step Up All In".



En las redes, Boss solía publicar videos cómicos de danza junto a su esposa, en los que a veces aparecían sus hijos: Zaia, de 3 años; Maddox, de 6, y Weslie, de 14.

