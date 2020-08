Un tema inspirado en su abuela

"Abril", así se titula la canción que estrenó la ganadora de Vive la Música 2019, Edu Simmons, un tema de su autoría y creada en cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Según relató Edu, cuando escribió “Abril” estaba pasando por un momento de triste, un 22 de abril perdió a su abuela, uno de sus seres queridos más importante en su vida. “Muchas veces de momentos como este, saco fuerzas para escribir letras que realmente transmitan mucho y, sin dudarlo, con esta canción muchas personas se van a identificar. Se titula ABRIL porque el día 22 de abril perdí a uno de los seres más importantes de mi vida, mi abuela ‘Nena’, y el día de su partida terminé de escribir esta canción. Esta canción no es solo mía, puede también ser tu historia, a todos no han roto el corazón, todos hemos tenido que despedirnos de seres maravillosos, todos hemos tenido que aprender en esta cuarentena, que la muerte es parte de esto y que hay que perdonar y soltar aquello que no podemos controlar”, reveló.

La producción musical estuvo a cargo de "Carlos Samaniego de Music Cesn Records By Daccapo" quien también interpretó el piano. El video fue producido por Chucho Linares y dirigido por Henry Anel. “Filmamos todo el video en un solo día ya que con todo lo que estamos viviendo, no debíamos exagerar con el tiempo y debíamos ser cuidadosos”, manifestó Edu, quien agregó que su producción está en todas las plataformas, y espera que sea del agrado del público, la disfruten tanto como ella. “El mensaje principal de esta canción es caerse, levantarse, limpiarse, seguir y ser más Fuerte”, puntualizó.