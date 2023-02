Una visita especial

El comunicador panameño Edwin Pitti tuvo un fin de semana muy especial, pasó las mejores 18 horas junto al compositor Omar Alfanno.

Y es que Pitti, quien labora como corresponsal en Washington para Univisión Noticias, estuvo de visitas en Panamá junto a su esposa para pasar un buen rato con su amigo Omar. En su cuenta de Instagram contó algunos detalles de cómo se dio esa relación con el artista.

Mencionó que esta vuelta a su país, aunque sea por poco tiempo, le sirvió para recargar energías, por lo que agradeció a Omar y su esposa por la gran estadía que le dieron.

“Cuatro años después de una gran amistad abonada en Instagram y construida en WhatsApp, el maestro Alfanno me invitó a pasar unos días con ellos en la playa, pero el tiempo solo me permitió que fueran 24 horas. Qué día tan especial gracias a las atenciones de la verdadera jefa: Carmen”, manifestó Pitti.

Edwin y Alfanno entablaron una relación tras un reportaje que la periodista Siria Miranda le hiciera sobre su trayectoria, desde ahí comenzó todo.

“Si no conocen quién es Omar Alfanno @omaralfanno, de seguro Google puede ayudarlos. Pero solo les puedo decir que ver el amanecer entre anécdotas y consejos de vida junto al compositor de los mayores éxitos de cantantes como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Tony Vega, Jerry Rivera, y muchísimos más, es una experiencia que me llevo en el corazón. Representar a Panamá no es una tarea fácil, Omar lo entiende mejor que nadie, por eso agradezco a Dios la oportunidad de esas 18 horas de pláticas que me marcaron e inyectaron una energía que solo puede venir de quien realmente tiene buenos deseos para ti”, añadió.

El periodista y su esposa están en la dulce espera, así lo anunciaron hace algunas semanas.

