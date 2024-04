Usa su idoneidad de abogado por primera vez

Dubosky dejó a un lado su flow de artista urbano para meterse en su vida profesional como Edwin Dubos, y usó por primera vez su idoneidad como abogado.

El intérprete de “Amor de bandidos”, detalló en su cuen ta de Instagram que por primera vez usó su idoneidad como abogado, participó de una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio con el abogado Anel Carrasquilla y solicitó un permiso de salida para un privado de libertad por el fallecimiento de su padre.

Ante los proceso que está viviendo en su vida como abogado, recordó cuando alguien le dijo que iba a terminar muerto por la bala de un pandillero.

“Pero eso lo decía el hombre y como saben Dios no mira como mira el hombre y los planes de Dios son mayores que los planes de los hombres, tomé muchas malas decisiones, pero Dios cuando me castigaba por mis malas decisiones me corregía y me enseñaba. Vive Cristo que confronta todo lo malo que vive en nosotros para llevarnos a perfeccionarnos para su día”, afirmó Dubosky.

