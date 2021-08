Utilizan número de cédula de Fariba Hawkins para estafar

Fariba Hawkins reveló que hay personas estafando utilizando su número de cédula para alquileres de propiedades vacacionales, por lo que pone en alerta a la población y que más nadie sea víctima de los malhechores.

“Estoy haciendo este video para advertir acerca de estafas en alquileres vacacionales, tengo una propiedad que alquilo en áreas de playa, hace tiempo estaba pensando hacer el video porque personas me llaman que son estafadas... ya fue el colmo, me contactó una chica por Instagram diciendo que el contrato que le dieron tenía mi cédula, no tenía mi nombre y por la cédula me encontraron”, detalló la expresentadora.

Publicidad

Según Hawkins, ahora están utilizando un contrato que usa para sus clientes y le cambian algunos detalles, como cuentas bancarias, pero dejan su número de cédula. “Quería hacer esta advertencia y dar consejos de qué hacer si van a alquilar unas propiedad vacacional. Primero debe verificar, haga las preguntas pertinentes en cuanto a la propiedad, y pida ver a los propietarios en personas... tengan mucho cuidado y pidan ver la propiedad en una previa cita”, manifestó Fariba.