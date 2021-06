Vacuna le produjo algunos malestares, pero recomienda vacunarse

La One Two compartió en su cuenta de Instagram una información de los efectos secundarios que puede ocasionar la vacuna Pfizer, contra el coronavirus, esto después de vacunarse el viernes e irle apareciendo ciertos efectos.

“Me vacuné el viernes y los síntomas de los efectos secundarios han ido apareciendo poco a poco. Me acabo de levantar con dolores en las articulaciones horribles sobre todo en las del codo y muñeca. Ando con dolor de cabeza leve. Y aún mantengo dolores musculares sobre todo en los muslos y pantorrillas. Y un cansancio sin sueño, pero si torpeza al moverme”, detalló la famosa.

Dejó claro que no a todas las personas les da los mismos síntomas, sabe que hay quienes se han vacunado y no les ha dado nada. En el caso de ella, los malestares han ido apareciendo uno por uno.

A pesar de presentar algunos síntomas secundarios por la vacuna, la One Two recomendó a sus seguidores “trata de vacunarte, este virus viene para rato y vacúnate, eso sí, está preparado para algunos días de malestar. Solo espero que en los trabajos sepan entender que esto forma parte de un proceso de efectos secundarios y no arremetan mientras la gente se recupera de estos efectos indeseados… bendito al que no le dio nada”, destacó.

Algunos de sus seguidores compartieron los síntomas que han presentado tras la vacuna y le desearon pronta recuperación a la humorista.