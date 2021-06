Pide a los panameños que tomen conciencia

El exreportero Luis Casis está feliz por haber completado su ciclo de vacunación contra el COVID-19 (AstraZeneca) e instó a todas las personas a no bajar la guardia, y así evitar otro cierre para Panamá.

“Hoy (ayer) me toca darle gracias a Dios porque ha sido un año y medio de mucha protección, gel alcoholado, lavado de mano... hay que seguir cuidándose, no es que ahora que recibiste la segunda, vas a estar sin protección por ahí”, expresó el expresentador, quien transmitió todo su proceso de vacunación en su cuenta de Instagram.

Casis, por otro lado, dijo que está preocupado por los famosos “parking” los fines de semana.

“Quiero levantar la voz. Los fines de semana me pongo triste de ver estas escenas de personas que no les importa, fiestas en veredas, edificios, en concierto... no he visto una iglesia o un culto que haya tenido problemas”, sentenció.

Aprovechó para brindar una recomendación al Gobierno, para que tenga más medidas en cuanto al control de las bebidas alcohólicas los fines de semana, y dijo que teme que venga un tercer cierre para el país.

“Todo lo que ven es desenfreno, rumbas, fiestas ocultas... y la preocupación de todos es que venga un tercer cierre para Panamá, es la preocupación de todos los que tienen negocios, a todo Panamá, lo de los contratos suspendidos, y se acaba la moratoria... va a venir más preocupaciones”, manifestó el empresario.

Manifestó que tras haberse puesto su primera dosis tuvo un poco de fiebre y escalofríos.

“Hay algunos que dicen que la primera dosis le dio dolor de cabeza y fiebre, a mí me dio un poco de escalofríos en la noche, me dio un poquito de fiebre, pero me tomé una Tylenol”, expresó el famoso, mientras transmitía en un “live” su experiencia en la vacunación, y compartía con las enfermeras, quienes le pedían fotografías.

Además, comentó que su hermano y madre ya se colocaron sus respectivas vacunas, por lo que está muy agradecido, pues era su mayor preocupación.

“Gracias a Dios, hemos recibido nuestra segunda vacuna, a seguir cuidándonos, a seguir protegiéndonos”, expresó Casis.

Añadió: “Panamá hay que cuidarse, si usted llega a un lugar que está lleno, busque otro lado, no hagan que las autoridades tomen las medidas drásticas y nos vuelvan a encerrar”.

Por último, dijo que aunque ama el fútbol y el deporte, lo sucedido el pasado fin de semana tras la celebración del Plaza Amador al ganar el Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) estuvo muy mal.

“Se portaron mal en el Plaza Amador y eso no debería pasar”, sentenció.