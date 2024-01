Vende la ropa que no le queda

La Chichi de papá hizo una limpieza en su guardarropa, y decidió subir algunas prendas de ropa en sus historias de Instagram para venderlas.

Destacó que irá subiendo poco a poco, o conforme vaya vendiendo las prendas que ya no le queda o no usa. Afirmó que entre las prendas que sacó hay vestidos, faldas, pantalones, blusas y hasta zapatos.

"Sacamos blusas, aslgunos vestidos, faldas, pantalones cortos, jean, blusas de frío... por qué lo quiero vender, porque ya no lo uso o no me queda", expresó la presentadora de Hecho en Panamá, que disfruta de sus días de licencia tras el nacimiento de su hijo.

