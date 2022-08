Verdurmen lanza segunda versión de Los Fantasmas de Anni

Ha pasado diez años desde que el escritor Eduardo Verdurmen presentó su libro Los Fantasmas de Anni, y este 2022, regresa con una segunda versión, la cual le tomó dos años para escribir.

Según detalló el escritor panameño, su obra Los Fantasmas de Anni (Sebastián), será presentada en la Feria Internacional del Libro.

“No tenía pensado en hacer una segunda parte de Los Fantasmas de Anni. Esta narrativa nace en el momento que me percaté que no todos entendieron el trasfondo, solo vieron la historia de amor, pero no el complejo mundo del sacrificio por los demás y la expiación por parte de Anni para liberar a sus amigos. Además, el reto de hacer una precuela mezclada al mismo tiempo con un spin off me llamó mucho la atención, no es fácil utilizar dos técnicas que demandan mucha concentración”, explicó Eduardo, confirmando que le tomó dos años redactar este libro para que la historia concordara.

Añadió que “en precuela se darán cuenta de todo lo que vivió Sebastián al momento de morir y el porqué de muchas cosas que suceden en Los Fantasmas de Anni del primer libro. Ambos libros se pueden leer a la vez y explorar qué pensaba cada uno al ocurrir las secuencias de acontecimientos, pudiendo ver los dos puntos de vista”.

Eduardo Verdurmen lanzará oficialmente Los Fantasmas de Anni (Sebastián) en la Feria Internacional del Libro de Panamá, a realizarse en el Megapolis Convention Center, el sábado 20 agosto a las 7 de la noche, en el Salón Carlos Francisco Changmarín.

Desde que inició su carrera como escritor, Verdurmen ya ha publicado nueve libros: Los Fantasmas de Anni, Los Fantasmas de Anni (Sebastián), Rex Angelorum 1, 2 y 3; El Punto Secreto 1 y 2; El Dibujante y Neirad, siendo todos un éxito total y posicionándolo entre los escritores más vendidos en el género de ficción.

