Vico C le tira sin miedo a Yankee y cuestiona las letras vulgares

El productor Rodney Clark Donalds, conocido como “El Chombo” tiene las redes prendidas, todo luego que lanzara un adelanto de su entrevista con Vico C.

Clark entrevistó al “filósofo del rap” en el segmento “Hablemos con…” y lo publicará en su canal de Youtube, donde cuenta con más de 2,24 millones de suscriptores.

Entonces, ¿qué hiciste durante todo este tiempo?: "Encerrarme, más que nada, estar encerrado donde más feliz soy, que es en mi habitación, solo". Seguido pregunta, ¿Con este regreso a quién quieres llegar? A lo que Vico responde: "Quiero llegar a todo el mundo, lo que yo no hago de lo moderno, lo que no he hecho, es porque no he querido, no porque no he podido". A lo que Clark le pregunta, ¿pregúntale a tú papá por mí? Estás tirándole a dos personas en especial y eso no es un secreto, porque tú mismo lo estás diciendo en al canción, ¿tú tuviste bronca ahí? Ante esto respondió: "Si tú oyes, pregúntale a tú papá por mí, obviamente al yo mencionar a Pina, eso lo van a relacionar con Yankee".

"Él es un hombre de 45 y ella es una niña de 16, y él está diciéndole estas palabras a ella mirándola a los ojos, que si te cojo, esto y lo otro. Eso es para mí ser portavoz de #$%& (palabra sucia)", dijo, al hablar de algunas letras de artistas actuales.

Vico C regresó con el tema “Pregúntale a tu papá por mí” y próximamente, el 15 de junio, actuará en la cuarta edición de los Premios Tu Música Urbana que se celebrarán en Puerto Rico.

Con esta actuación el músico pone a más de una década alejado de los escenarios, además, le da un toque muy especial a la velada, pues reunirá a talentos de la vieja y nueva escuela.