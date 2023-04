¡Viene otra boda! Exreina Fianeth Corro se casará el domingo

La exreina de Calle Arriba de Las Tablas, Fianeth Corro, está contando los días para dar uno de los pasos más importante de su vida, casarse.

Corro, a través de su cuenta de Instagram, dijo a sus seguidores que este 30 de abril será su unión civil con el amor de su vida, Martín Ho Sang. Compartió la buena noticia mediante un video muy hermoso.

“En exactamente una semana, daremos el sí ante los ojos de nuestra familia, frente a la ley de nuestra tierra y a orillas de nuestro lugar favorito, el mar. No tengo dudas que nuestra historia será para siempre, hasta viejitos, y aún después. Eres el regalo más grande y especial que el universo puso en mi camino”, manifestó “La Fifi”, como también se le conoce a la exreina.

La tableña destacó “no puedo esperar a ser tu esposa. ¡Te amo hoy, mañana y para siempre!”.

La pareja se comprometió en septiembre de 2022 en una sorpresiva y mágica pedida de mano.

“Me caso con mi mejor amigo, novio, compañero de aventuras, confidente, pareja de baile, complemento perfecto y gran amor. Martín, en 11 años me he enamorado de todas tus versiones, del niño con el que empecé y del extraordinario hombre en el que te has convertido. No puedo esperar a escribir este nuevo capítulo de nuestra vida juntos y de construir nuestro hogar y nuestra familia”, dijo Corro en ese momento.

