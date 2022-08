¡Vivazo! Piqué quemó a Shakira con una pelaíta que trabaja con él

Shakira y Piqué vuelven a ser tendencia mundial nuevamente, pero esta vez no se trata de la separación, ni la custodia de Sasha y Milan. Ahora medios ingleses han revelado la supuesta identidad de la pelaíta que fue la causante de la pelea.

LEE TAMBIÉN: Ashlany y Yoani se dan duro y recuerdan su pasado por opinar de Kim

Hace unos días Shakira volvía a ser noticia, pero esta vez por un tema externo al divorcio. La cantante además de sus problemas personales, ahora también tendrá que enfrentarse a sus problemas con Hacienda. Mientras, Gerard Piqué, además de negociar su contrato con el Barça debido a los problemas financieros del club, se le ha podido ver con otra chica.

Según el periodico británico The Sun quien tuvo la primicia y publicó fotos de la mujer en cuestión, el defensa del F.C. Barcelona parece que ya ha pasado página, y aunque todavía se están resolviendo varias cuestiones sobre su ruptura con Shakira, se ha podido ver Gerard Piqué con otra mujer.

Clara Chia Martí, así es como se llama la mujer con la que se ha podido ver a Piqué. La joven de 23 años trabaja como camarera en 'Kosmos', la empresa que pertenece el futbolista, además de estudiar la carrera de relaciones públicas.

La pareja ha intentado mantener su relación en secreto, pero sus deseos han durado poco. Clara habría borrado todas sus fotos en redes sociales, incluso se habría borrado los perfiles que tiene en estas.

Además, se sabe que Chia Marti estudia relaciones públicas, pero no se conoce si fue ella con la que Piqué ha estado viajando en el mes de junio y julio.

El defensa central no es que la pase bien. Su titularidad en el club catalán no está fija, también negoció la rebaja de su sueldo en medio del tsunami de su vida privada.

We have her picture but the sun doesn't. @3gerardpique pic.twitter.com/89A4A16OJy