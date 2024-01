Volvería a casarse sin dudarlo

La expresentadora e influencer panameña, Gaby Garrido, confesó que volvería a casarse otra vez, si así el destino se lo permite.

La influencer concedió una entrevista a Jelou!, donde habló cómo marcha su vida y de su paso por el país donde concretó algunos proyectos y recordó los buenos momentos en su matrimonio con Patrick Vollert, con quien se dejó hace algunos meses. Lo que llamó la atención, durante la entrevista, fue que estuvo acompañada de su actual pareja, Víctor.

Garrido, quien reside en Barcelona, señaló que el regreso a su país fue muy emocionante porque tenía mucho tiempo que no venía; además, aseguró que se quisiera quedar, pero tiene que cumplir sus compromisos y Víctor tiene que regresar al trabajo.

En tanto, el “Cholly” le preguntó si se casaría con su actual pareja, a lo que ella respondió: “Es muy pronto, pero sí, definitivamente yo no me arrepiento de haberme casado, en primer lugar, fue una etapa superbonita, es una experiencia maravillosa... que si la persona siente que se quiere casar, que lo haga indistintamente de lo que pueda pasar en un mañana”, sentenció.

Añadió: “Tienes que vivir el presente, en ese momento yo me quería casar, me casé y lo disfruté muchísimo y si se da la oportunidad en un futuro de volver a casarme, sí, sin duda sí, yo me casé civilmente únicamente, no me casé por la iglesia y creo que volvería a hacerlo completamente igual”.

