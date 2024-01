Exhorta a nunca dejar de soñar

La cantante Mary Gaby Sealy mandó un mensaje alto y claro a todos los jóvenes, a que nunca dejen de perseguir sus sueños y que busquen las oportunidades para cumplirlos.

Las declaraciones de Sealy se dan previo al estreno de su primera actuación en una película (Tumbadores), donde es la protagonista.

“Creo que debemos hacer siempre lo mejor posible, pero también va en la actitud, en la disciplina y en lo que deseas lograr… Al final no se quiten, sigan y uno no sabe en qué momento va a tocar como me paso”, sentenció.

Por otro lado, ella está muy agradecida por esta gran oportunidad de ser la figura principal de la trama y dijo que en su personake hay mucho de ella: “En Manuela hay muchas cosas de Mari Gaby, es un poquito rebelde, le gusta las fiestas, compartir con sus mejores amigas, muy soñadora y que desea lograr grandes cosas en el negocio de su padre... pero al final hay ciertos retos y cosas que se encuentra en su camino”.

En tanto, dijo sentirse honrada de poder compartir el rodaje con Solórzano: "Eso es otra de las cosas que viví durante estos tres meses, cuando conocí a Fernado, fue como que wao, tengo que darlo todo, porque estoy representando a Panamá. Siento que le vamos a dar algo lindo a Panamá".

