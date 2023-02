Volvió a creer en el amor

La comunicadora Leribeth Solís confesó que su ahora esposo la hizo volver a creer en el amor. La famosa se casó, por la iglesia, con el padre de su segunda hija, el pasado fin de semana.

Con una fotografía de este día especial, Leribeth tomó un espacio en su red social Instagram para dedicarle a su pareja y amor de su vida.

Publicidad

“Gracias Alex, sí, gracias porque tú me hiciste volver a creer en el amor. En ese que es sincero, sencillo, que da sin pedir nada a cambio. Y que solo tú puedes ofrecerme, solo tú. Gracias por aceptarnos a Salo y a mi en tu vida y gracias por AMARLA tanto como yo”, manifestó la Solís.

Por otro lado, contó qué sintió al subir al altar con el hombre que siempre soñó.

LEE TAMBIÉN: Nació la hija de Melissa Piedrahita

“Cuando entré a la Parroquia San José del Valle agarrada de la mano de mi papá todo me temblaba, no sabía si eran los nervios, mariposas en el estómago o simplemente amor del bueno. A lo lejos veo a mi esposo y siento como poco a poco su corazón se va erizando de emoción, escuché a lo lejos un suspiro. No aguantó más, rompió en llanto”, dijo.

Añadió: “Traté de disimular mis ganas de llorar, llevaba un nudo en la garganta, pero con una sonrisa que abarcaba todo mi rostro, era FELICIDAD!. ¡Lo logramos, mi amor! Nos casamos. Quién iba a imaginar que un ¡que bonita! nos podría aquí, frente a Dios, jurándonos amor hasta viejitos”.

Contenido Premium: 0